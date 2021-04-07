2021年雖有全球人壽希望廣場、玉山銀行敦北總部等兩棟新大樓完工，總量體達1.55萬坪，但前者已預租完畢，後者則為自用，實際上今年首季商辦待租面積僅3.56萬坪。高力國際辦公樓及工業服務部資深執行董事楊慧明指出，今年雖有新大樓釋出供給，但自用及預租比重已達6成，對整體租賃市場衝擊不大，預期今年整體辦公室租金僅能持平或微揚，略高於去年水準。

楊慧明指出，去年雖然受到疫情影響許多企業紛紛進行縮編，然而因為市場低空置率，平均租金仍然逆勢上漲，預期未來三年租金仍有機會上漲，但漲幅則相當受限，主因為除疫情因素尚未完全消弭外，2024年之後北市出現大量且強勁新增供給，預期會出現一波搶客潮。

2024年北市辦公室新增供給爆大量，市區加南港估有近20萬坪面積釋出，房東市場恐將直接轉變為租客市場，甚至預期將掀起一波搶客大戰。根據高力國際統計，未來6年北市市區計有19棟、南港則有18棟辦公大樓陸續會完工，而多數大樓預計完工時間集中在2024至2026年間，預期整體空置率將直接跳高。

據高力國際調查2021~2024年台北市市區辦公室新增供給面積高達18.45萬坪，其中光是2024年便一口氣有9萬坪將釋出，該年度預計有京華城開發案、敦南金融大樓、元大空官總部以及國泰環宇大樓等，預期該年度空置率將直接拉高至兩位數，突破10%，將會成為市場供需轉變的分水嶺。

楊慧明提醒最需要關注的是2024年，該年度不單北市市區有高達9萬坪的大量新增供給，南港也有高達10萬坪新增供給釋出，在搶客的情況下，租金欲漲不易，甚至過往的房東市場也會被顛覆為租客市場。

(時報資訊)