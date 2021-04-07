一名戴姓男子因案即將入獄服刑心情鬱悶，今天凌晨前往高雄前鎮區住處附近一超商內買酒喝，還藉著酒意找超商店員與顧客聊天，但其中兩名男客拒絕回應他，竟當場惹怒戴男，雙方發生肢體衝突，戴男氣得拿刀揮舞，但仍不敵對方兩人反遭痛毆，警方獲報後到場將三人帶回偵辦，才平息這場鬧劇。

超商貨架上的物品遭到波及而散落一地。(戴志揚翻攝)

高雄市警局前鎮分局凌晨接獲民眾報案，中華五路一家超商內有人持刀械鬥，立即派出線上快打部隊到場，但是到場後，卻見到一名男子遭人壓制在地上，雙方互控對方打人，但警方見到遭壓制的男子滿身酒氣，於是將三人帶回警局訊問。

經過調查，原來是遭壓制的戴姓男子，因案即將入監服刑心情不好，凌晨睡不著，於是前往住處附近超商喝酒。

戴男在超商內時，不斷與店員聊天搭訕，但是店員不予理會，戴男又試圖轉向其他客人，這巧有兩名男子進入超商，戴男又又走上前聊天，但是對方建他帶著酒意，四處閃躲不想回應，戴男卻因此認為對方刻意漠視，當場口出惡言挑釁。

兩名男客也不是省油的燈，火氣遭到戴男挑起後，立刻兩個打一個，戴男當下立刻抽出包包內水果刀朝向兩人揮舞，但對方更是一陣痛扁，將戴男擊倒在地後緊壓在地上，超商內的貨架也因此遭到波及散落一地。

超商店員立刻報警，快打警力趕到現場後，立刻將三人帶回警局訊問，而雙方也各執一詞互控對方動手，警方於是將三人依依恐嚇、傷害、毀損罪嫌偵辦。

(中時新聞網)