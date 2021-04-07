洛杉磯天使7日在主場迎戰休士頓太空人，儘管天使球迷對太空人恨得牙癢癢，還從觀眾席丟下垃圾桶，太空人終究還是技高一籌。「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)先發7局失2分，展現強大壓制力，最終以4-2擊敗天使。好消息是大谷翔平回歸先發打線繳出雙安，打擊率提升到0.250。

A fan threw an apparent blow-up trash can on the field during the Astros-Angels game. pic.twitter.com/UWxxpuib1P — SportsCenter (@SportsCenter) April 6, 2021

太空人作弊案之後因為爆發了新冠肺炎疫情，他們躲了一整年沒碰到現場觀眾，今年他們沒得躲了，天使球場開放到1.1萬人進場。太空人2017年使用攝影鏡頭錄下對方捕手的暗號並安排專人解碼，然後在休息區敲打垃圾桶傳遞給自家打者，垃圾桶因此成為羞辱太空人的標誌物。

7日的比賽，天使觀眾就丟出垃圾桶了，其中一個還是裝滿垃圾的，在太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)打擊的時候扔出。此戰他可能心情受影響，4打數掛零，還擊出1次雙殺打。

太空人總教練貝克(Dusty Baker)批評：「大家能看出現場觀眾的敵意與憤怒，我覺得你們在攻擊別人之前得先看看自己的行為，你們的小孩就在旁邊看著。人都會犯錯，我們已經付出代價了，別再煩我們。」貝克的幹話在網路遭到球迷反嗆：「那些家長就是在教小孩別學你們作弊！」

大谷翔平首局下從葛倫基手中擊出一壘打，還盜上二壘，顯示他腳踝已經沒事了。不過他算是白跑一趟，下一棒「神鱒」卓奧特就敲出本季第2轟，天使最後也就只有這兩分。

(中時新聞網)