【LIVE直播】交通委員會進行太魯閣號出軌事故報告並備詢｜2021.04.07

2日太魯閣號事故造成重大傷亡，台鐵局3個月沒有局長，被外界批評是群龍無首、內控失靈，交通部長林佳龍在立法院接受質詢時坦言，「要找為台鐵好的人選，但這人選並不好找」。

立委洪孟楷質詢時指出，台鐵局3個月沒有局長，為什麼交通部不派人？是林佳龍提的人選蘇貞昌不滿意，還是蘇貞昌提的人選林佳龍不滿意？中間有沒有派系鬥爭？

林佳龍回答，局長人事並沒有派系鬥爭，純粹是想找為台鐵好的人選，「但這人選並不好找」。

據悉，交通部認為台鐵的安全管理文化已經爛到根，必須推動組織改造，甚至是公司化，儘管有多人有意角逐，但林佳龍並無特別屬意派誰接，因此派出常務次長祁文中代理，暗中觀察誰適合來推動改革。而交通部高層評估的人選，除台鐵副局長之外，還包括其他局處路政專業出身的局長。

交通部認為，若要進行台鐵的組織改造，除局長之外，3位副局長、運工機電4位處長，整體人事布局都要考量。而目前3名台鐵副局長的專業領域有重複，局長人選不好挑，又不能隨便空降一人，才遲遲沒有挑出合適的人。

交通部也有考慮找學者來空降，但學者雖然論述能力強，行政能力卻得打上問號，且文人的氣場恐壓不過台鐵人的剽悍，也打消此念頭。

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(中時 )