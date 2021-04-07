1.南亞科(2408)：3月營收寫2年多新高、Q1登10季高，股價反彈開高98.1元，然空頭尾隨又翻黑。

2.威剛(3260)：3月營收創31個月高，昨獲三大法人聯手買超2353張，帶動早盤股價漲約2.5%，再戰90關。

3.大成鋼(2027)：昨三大法人大舉買超3424張，盤初一度放量衝上37.5元。

4.永豐餘(1907)：何壽川家族退出董事會，公司走向專業經理人時代，昨外資轉買超、自營商擴大加碼，盤初持穩盤上，相對同業強勢。

5.貿聯-KY(3665)：Q1報佳音，營收登歷史次高，早盤強漲逾2%，突破280元。

6.凱美(2375)：首季營收衝歷史第三高，年增近倍，多方歡呼，強拉半根漲停板。

7.飛宏(2457)：受惠美國廣設電動車充電站，買盤持續湧進推動今早再創高，來到38元門前。

8.萬潤(6187)：外資回補，多方衝勁十足，寫下145元新高價。

9.愛山林(2540)：今年代銷接單旺，加上擬派利2元為十年首見，早盤持續大漲逾7%。

10.利奇(1517)：自行車熱銷帶動業績，早盤拉出第5根漲停，突破前高。

11.撼訊(6150)：加密貨幣總市值突破2兆美元，早盤觸及漲停，登200元。

12.大田(8924)：3月、Q1營收亮麗，Q2不看淡，早盤拉出第2根漲停。

13.大量(3167)：3月營收雙增，Q1登近10季新高，早盤續漲逾4%。

14.大亞(1609)：今年拚獲利逾10億元，早盤漲約4%。

15.台康生技(6589)：獲郭台銘近50億元私募投資，激勵開盤跳空漲停鎖住，委買張數高掛萬張排隊。

16.中揚光(6668)：兩岸啟動大擴產，在買盤追捧下，早盤延續前兩日攻頂態勢再攀揚5%，站上逾1年高價。

17.榮昌(3684)：買盤強力點火，連兩日亮燈漲停，寫9個月高價。

18.台耀(4746)：獲外資連3買，早盤吸引買盤搶進火速攻頂，重返60元。

19.台勝科(3532)：獲外資及自營商連4買，晨盤急攻漲停，站上150元及1個月高點。

20.友達(2409)：穩居前三大車載面板廠，獲投信連6買加持，早盤挾量大漲6%，衝上近10年高峰。

21.群創(3481)：耕耘電動車有成，打入特斯拉供應鏈，更搶進系統商機，早盤攀揚4%，改寫近10年高價。

22.智晶(5245)：搶智慧家電商機，營運看俏，股價連3日攻頂，登2年高價。

23.宏達電(2498)：VR新品助陣，3月營收雙增，早盤放量揚升4%，登今年高。

24.集盛(1455)：3月營收年增10.56%，加以市況活絡+新疆棉事件，訂單能見度達第二季底，早盤急拉鎖漲停，改寫逾3年高價。

25.亞矽(6113)：3月營收為年增154.92%，早盤帶量衝上14.1元漲停，登3個月高價。

26.慧洋-KY(2637)：首季賺贏去年全年，多方不掉漆，股價續漲逾4%，連4日刷新波段高點。

27.信驊(5274)：BMC缺貨，Q1營運優於預期，晨盤上漲逾4%，觸及1910元。

28.弘憶股(3312)：訂單滿滿，今年營運拚雙位數成長，早盤續漲近5%，衝上短波高價。

29.全科(3209)：上月營收年增2成，買方墊高，股價上攻逾3.5%，登30元波段高點。

30.新唐(4919)：不畏遭列注意股，MCU題材激勵後續業績，晨盤點火飆64.2元漲停，再登波段高價。

(時報資訊)