日前通過行政院的「勞工職業災害保險及保護法」草案中外籍看護工、外籍幫傭並未為強制納保對象，多名立委關心此事，也有立委提出對案要把家庭看護或幫傭納入，但勞動部部長許銘春今天指出，如要納入外籍看護工、幫傭催保上有困難，如果納入強制納保對象，後續的裁罰可能會對自然人裁罰太重，會用政策引導方式其自願加保。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部針對「職業災害千人率逐年顯著下降，惟近來重大職災事件媒體報導屢見不鮮，就我國職業災害預防精進作為現況及檢討」專案報告。

立委范雲提出對案要求「受僱於家庭從事家庭看護工作或家庭幫傭之勞工納為強制納保對象」，勞動部指出，受僱從事家庭看護或幫傭的勞工，如納為強制納保對象，實務上保險人無從勾稽催保，難落實強制納保意外，若雇主未辦理加保手續，後續及追繳保險給付，易生爭議。

立委范雲、吳玉琴、洪申翰等人關心此事，許銘春說，如外籍看護工、幫傭在草案中屬自願加保，如果納入強制納保對象，催保上有困難，後續的裁罰可能會對自然人裁罰過重，未來會用政策引導方式引導其納保，但也會請業務單位評估納入，並將在明天逐條審查時提出。

(中時 )