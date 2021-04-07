監院調查公懲會前委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來及買股案，引爆司法重大醜聞，翁的委任律師吳孟勳認為監院調查報告不實，造成他名譽受損，向監院請求國賠100萬。知情人士分析，吳孟勳明知難以舉證監委王美玉、高涌誠「故意」毀謗他的名譽，卻仍提告，背後可能試圖欲打翁茂鍾筆記本不實，推測是「石木欽大戰略」之一，可能是石木欽案的「前哨戰」。

律師吳孟勳為最高法院院長吳燦的兒子，日前他以監院報告不實，毀損他的名譽，向監院請求國家賠償100萬。據悉，監院已收到監委王美玉、高涌誠遭提告的法院通知書。

王美玉證實，4月13日上午9點40分將於北院開言詞辯論庭，吳孟勳以《國家賠償法》第2條，「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任」，向監院求償100萬元，並要求登報道歉，監院已委託律師詹順貴出庭。

高涌誠說，一般提告國賠是告國家機關，不太會連同執行的公務員一併告，因為提告需負舉證責任，要舉證監委是「故意」毀謗吳的名譽，另律師並非監院的調查對象，監院的職權也無法觸及律師，「報告提到好幾位律師，只有吳孟勳跳出來，令人百思不得其解」。王美玉也說，「我沒有指他（吳孟勳）不當宴飲」，監院是針對公務員不當宴飲。

王美玉表示，監察院彈劾審查會是合議制，他們第一次提出調查報告時，彈劾審查會沒有通過，直到第六屆監委上任後，才通過彈劾，所有的彈劾跟調查報告都必須經過審查委員會審查，事後也未外公布，彈劾的是石木欽。

王美玉指出，吳孟勳會被寫在調查報告中的原因，完全來自於法務部最高檢移送給司法院，「這是法務部的公文書」，經過司法院通過人審會後，再送到監察院，「這何錯之有？故意在哪？這就是寫在公文書上的」。

知情人士分析，吳孟勳出來打訴訟，可能是幫翁茂鍾或石木欽打筆記本的不實，降低筆記本的真實性。但王美玉為了證實筆記本的真實性，和特地查閱20年前《工商時報》相關報導，結果是真的。

知情人士表示，內行人都知道吳孟勳出來告不會贏，因為要負舉證責任、證明王、高是「故意」毀謗吳的名譽，但吳仍提告，某種程度就是協助打筆記本的不實，「明知不會贏，卻仍提告，只能認為是石木欽的大戰略之一」，可說是「前哨戰」。

知情人士指出，石木欽與翁茂鍾近來動作頻繁，猜測石木欽一定會請翁來作證，難道懲戒法庭不需要在社會大眾檢視下進行？屆時應呼應外界要求公開的聲浪。

(中時 )