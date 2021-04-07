美國國務院發言人普賴斯（NedPrice）在當地時間6日的簡報會上表示，出於對中國人權狀況的擔憂，美國政府正在考慮與盟友聯合抵制2022年在北京舉行的冬奧會。

綜合外媒報導，在美國國務院上週發布年度人權報告後，國會共和黨人有關抵制北京冬奧會的呼聲開始愈發強烈。針對這一狀況，普賴斯回應，美國必須與盟友共同行動才能對北京施加最大的影響。

普賴斯說，聯合抵制北京冬奧會當然是我們希望與盟友討論的事情。與盟友採取一致行動不僅符合我們的利益，也符合盟友與夥伴的利益。我們討論的是2022年舉行的冬奧會，但我們現在才處於2021年4月，距離冬奧會開幕還有很長一段時間。不想為此設定一個時限，但相關的討論已經在進行中了。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在3月曾表示，拜登政府尚無禁止美國運動員參加北京冬奧會的計劃。4月2日，莎琪又表示美國奧委會將在拜登政府的最終決定中扮演重要的角色。而美國奧委會則在隨後回應稱，抵制行動已被證明將對運動員產生負面影響，且不能有效地解決國際性問題。

截至目前，呼籲抵制北京冬奧會的聲音主要集中在國會鷹派共和黨人種，而在共和黨內部實際上也對此存在分歧。德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）就曾公開表示抵制北京冬奧將是一個嚴重的錯誤。他列舉了前總統卡特抵制蘇聯奧運會對美國運動員造成的不良後果，並強調不應讓辛苦訓練的運動員因為抵制奧運而受到懲罰，美國應當去北京，參與比賽並贏得勝利。

另一方面，佛羅里達州共和黨籍參議員斯科特（Rick Scott）則在6日公開呼籲拜登總統要求國際奧委會將2022年冬奧會改由美國舉辦。他在一份聲明中強調說，如果拜登政府真正代表人權，就應該立即提出改由美國舉辦2022年冬奧會並為此提供足夠的聯邦資源。

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