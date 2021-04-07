口罩支架可以提升呼吸舒適感，員警收到後開心不已。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

口罩支架可以提升呼吸舒適感，員警收到後開心不已。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

受疫情影響，戴口罩成為日常生活一部分，由於夏天已來臨，防疫戴口罩成了第一線執勤員警的耐力賽。台中市大甲警分局長李建興體恤警察同仁，在大甲媽起駕前夕，特別贈給分局每位同仁口罩支架，提升呼吸舒適感，也讓員警出勤的防疫措施優化升級。

適逢一年一度大甲媽祖盛事，也是大甲分局最盛大的民俗活動，勤務時間冗長，員警此時收到分局長致贈的口罩支架，馬上使用，立即感受大不同，除了可以適度將口罩撐開外；透氣度也提高，避免敏感皮膚，汗水也不會因此弄濕口罩，可以更舒適的呼吸，讓第一線同仁開心不已，直稱收到此份禮物是繁忙勤務中的小確幸。

李建興表示，口罩始終是保護自己，當配合支架使用時，也要檢查清楚鼻樑處有沒有夾穩，下巴有沒有包好，兩側有沒有「漏風」，這樣才是萬無一失；大甲警全面配合嚴格執行做好自我防疫，以保護市民安全，也可保護好自身的健康。

李建興也感謝同仁在工作上的付出，勞苦功高，並致上最高的敬意，並呼籲民眾參與媽祖盛事需保持社交距離及攜帶個人防疫用品並隨時掌握自身身體狀況，大家胼手胝足共同來防止「新冠肺炎」疫情擴散。

(中時 )