富商翁茂鍾與司法人員不當交往案，司法院7 日下午將公布第二波調查結果，而永社、台灣陪審團協會、綠色逗陣之友會3個公民社團不滿司法院遲未對涉案法官進行刑事究責，7日一早到台北地檢署告前發最高行政法院院長林奇福、前公懲會委員長石木欽、前最高法院法官顏南全、前台南地院法官蘇義洲、前台南地檢署檢察長方萬富、前檢察官曲鴻煜6人涉嫌貪汙罪。

永社理事長黃帝穎、綠色逗陣之友會理事長陳師孟、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍3人手持「司法除垢，重建信任」標語，到北檢告發6名前司法人員涉犯《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪。

黃帝穎等人表示，翁茂鍾與司法人員不當往來，嚴重傷害台灣社會對於司法的信任，此案自去年底延燒至今，案件全貌仍未公諸於眾，且僅法務部將部分涉案人員移送地檢署偵查，卻遲遲未見司法院對於所屬涉案法官進行刑事究責。

監委早於2019年9月就接獲署名為「台灣高等法院台中高分院法官們」陳情信，指「102年開始有一件最高法院發回之炒股案重大案件，被告翁茂鍾不斷透過本院同事向承辦同仁關說」，且經媒體報導，涉案司法人員人數眾多。

去年媒體大幅報導翁案，法務部始將涉案人員移送地檢署發動刑事偵查，司法院卻僅以「涉及不當飲宴」為由，將涉案法官經人審會移送監察院彈劾，並未進行刑事究責。即便監院通過彈劾、移送懲戒法院，懲戒法院至多只能將之撤職、罰款、剝奪退休金及退養金，無權追究其刑事責任。司法院作法讓社會強烈質疑其循私護短，進一步重創人民對司法信任。

永社等團體依據監察院調查報告發現，林奇福、石木欽、顏南全、蘇義洲、方萬富、曲鴻煜6人曾承辦翁茂鍾相關案件、接受翁招待飲宴、餽贈襯衫或禮品，甚至有親人買賣翁公司股票獲利，合理懷疑6人辦理與翁茂鍾有利害關係案件，與收受翁所提供利益間，具有對價關係，涉犯貪汙罪。

陳師孟、鄭文龍強調，「司法除垢，匹夫有責」，如果司法不能自律，人民就必須採取行動。這6名貪瀆司法官違法事實最明顯、證據最明確，卻至今未被刑事追訴，因此公民團體共同至台北地檢署提出刑事告發，並呼籲檢察官秉公執法、法院公正審判，確實究責不肖司法人員，才能重建人民對司法的信任。

(中時 )