台鐵太魯閣號2日發生嚴重翻車事故，卻也爆出台鐵局長已懸缺3個月，現由交通部常次祈文中兼任，引發各界討論，沒想到竟有網友推薦民進黨立委王定宇出任台鐵局長，而理由曝光後，也讓資深媒體人羅友志直呼，「我竟然認同」。

前任台鐵局長張政源今年1月屆齡退休，外傳在此之前，林佳龍就備妥口袋名單，探詢蘇貞昌的意願，蘇貞昌則未置可否。蘇貞昌日前受訪時表示，台鐵局長出缺後有和林佳龍商量，決定請次長祈文中代理，待事情處理完之後，會找最妥適的人來擔任。

今（7）日立法院交通委員會安排交通部、台鐵局、運安會進行專案報告，對於台鐵局長懸缺，觀看直播的網友留言表示，「強烈支持王定宇當台鐵局長」。

羅友志在臉書指出，當他看到網友要王定宇當局長時一頭霧水，不過看到答案是「因為王定宇能做到出軌但不出事」時，他說「我竟然認同」。對此，其他網友也認同，紛紛表示「最佳人選」，這形容的真的太貼切了，根本是「神回覆」。

意外發生後，交通部長林佳龍先口頭向總統蔡英文及行政院長蘇貞昌請辭，昨日提書面辭呈。林佳龍今赴立法院受訪時，再次對全國民眾致歉，強調自己會承擔一切責任。

(中時新聞網)