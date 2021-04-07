大陸高階通用型空壓機製造廠力達-KY去年營收及獲利受疫情影響，雙雙下滑，EPS從2019年3.22元降至2.22元，7日將參加證交所主辦法說會，說明去年財報及今年營運展望。力達斥資人民幣4.89億元，在大陸泉州台商投資區興建新廠房，預計下半年完工啟用，今年營收、獲利可望優於去年。

力達2020年合併營收43.85億元，年減19.19％；營業毛利近9.06億元，年減17.95％，毛利率提升由2019年20.34％略增至20.65％，主因是產品組合優化，主機自製率提高所致。營業利益3.97億元，年減27.83％，稅後淨利近2.58億元，年減30.98％，稅後淨利率5.9％。

力達指出，2020年獲利率較2019年下降主因是受到全球新冠肺炎疫情肆虐，各地生產活動大幅減少所致，EPS為2.22元。董事會決議每股配發現金股利1.11元，配息率50％。今(7)日下午將參加證交所主辦法說會，說明去年財報結果及今年營運展望。

力達表示，力達近年為實現公司長期營運及空壓機行業轉型目標，2020年成功研發出低壓變頻螺桿機且正式上市，與兩級壓縮變頻螺桿機，合力搶攻中大馬力行業應用，獲得市場青睞；搶攻中小馬力市場為主的E系列永磁變頻螺桿機，剛通過台灣經濟部能源局能效分級最高一級節能認證，今年持續推動所有螺桿主機型號自製，配合新廠啟用後，拚自製率滿產。

力達指出，中國大陸大力推動行業基礎建設，終端客戶對扮演生產製造推手的空壓機需求明顯提升，尤其兩級壓縮及低壓螺桿機等中、大馬力較為明顯，50匹馬力以上比重從去年67％增加至75％，對於中國大陸內需及東南亞市場生產需求樂觀看待。

力達指出，力達在大陸泉州台商投資區建新廠房，預計今年下半年完工，將整合上下游生產，擴大接單動能及提高品牌能見度。配合新廠啟用，力達螺桿主機力拚自製率滿產。

(工商 )