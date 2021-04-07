擁有雙重人格的人總是時而天使，時而魔鬼，可以在兩者中自由轉換，總讓人猜不透他們的想法。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、摩羯座及白羊座是天使和惡魔的化身，不僅脾氣變化多端，更擁有雙重人格，建議沒事別招惹。

▍1. 天蠍座

水象星座的天蠍座，平常雖然看起來像是天使，但其實內心常常在盤算著不為人知的陰謀，他們平靜的外表下面隱藏著一顆跳動的心，讓旁人永遠無法探知他們的內心世界，不過好在他們理智有冷靜總能夠控制自我的情感，不然腹黑起來，對手想必一定會很很慘。

天蠍座的人看上去很高冷，其實他們的內心是非常柔軟的，天蠍座的人待人熱情，大家能夠和他們很好的相處，這也就是他們天使的一面，另一面他們卻很喜歡記仇，他們並不會主動去傷害別人，但假設被冒犯，他們就能記很久，直到報復完畢之後才會罷手。

▍2. 摩羯座

土象星座的摩羯座天生就是天使和惡魔的化身，其實摩羯座的性格並不穩定，情緒變化比較快，翻臉就跟翻書一樣，摩羯座的雙重性格完全看心情，也許上1秒還開開心心，但是下1秒就會變得鬱鬱寡歡，甚至有時候就連自己都控制不住情緒，分裂到極致之後，就連他們自己都很煩惱。

雖然摩羯座不愛幻想、注重實際，在工作中總是踏實又穩紮穩打，但是他們的性格古怪，對不熟悉的人總是一副高冷的態度，因為他們不知道該如何開口和別人交談，但對你好的時候就會付出全部，切記別讓他們不開心，否則狠起來的摩羯座可是威力巨大的。

▍3. 白羊座

白羊座作為火象星座，在外表上給人舉止大方，不拘小節的形象，他們積極樂觀的生活態度總能夠感染周圍人，但其實活力四射的白羊座有一半的心靈是偏陰暗的，他們善於隱藏自己的陰暗面，所以別人看到的總是善良熱情溫暖的一面，實際上他們擁有著強烈的報復心，是一個非常小心眼的惡魔，脾氣火爆幾乎沒有人敢惹，一旦惹到就會在第一時間大發雷霆，說話直接的白羊座發起脾氣來會不計任何後果，不過他們不會記仇，等脾氣發洩出來之後就會過去，不必跟他們太計較。

(中時新聞網)