系微(6231)與QCT(雲達科技)達成合作，共同攜手開發QCT資料中心和網路基礎架構應用產品，包括資料中心伺服器、5G網路及邊緣計算解決方案，並選用系微旗下InsydeH2O UEFI BIOS和Supervyse BMC(基板管理控制器)韌體技術。

QCT為主要資料中心解決方案供應商，產品範圍從伺服器及網路設備到雲端及邊緣計算，其目標客戶包括各類型資料中心服務供應商、電信業者以及需使用雲端存取系統(如公有雲、混合雲和私有雲)的企業用戶。在通過QCT一連串嚴苛的驗證後，系微InsydeH2O UEFI BIOS和Supervyse BMC韌體方案因能滿足QCT產品所需的效能、安全性、可管理性和平台可共用性要求，最終為QCT採用。

QCT總裁兼廣達資深副總裁楊麒令表示，在嚴格的評估過程中，採用系微韌體產品，因為其韌體技術，特別是在啟動時間、Redfish效能和BMC回應時間方面都有著絕佳的優勢。

系微執行長王志高指出，系微與QCT達成合作，共同攜手解決網路和資料中心需求，成為其完整的韌體解決方案供應商。同時展現系微能為當今和未來的5G網路、邊緣計算和雲端基礎架構硬體設備提供值得信賴的開機、安全和管理韌體技術解決方案。

(時報資訊)