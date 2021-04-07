▎ #刪Q週報EP1 #罷免大小事報乎你知 ▎

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，根據3月29日最新民調顯示，「若明天是投票日，有48%會投同意罷免陳柏惟」，30%不同意罷免，21%未決定，讓挺罷網友為之振奮。對此，「刪Q總部」志工鄭伯其錄製影片，列出包括「高雄李女士」抹黑總部、台中停水神隱、卡通扯統戰、民調與結果恐遭反罷免人士影響等四大罪狀，號召台中人一起罷免陳柏惟。

根據《TVBS民調中心》民調指出，如果罷免陳柏惟的提案通過、可進行罷免，若明天是投票日，會投同意罷免或是不同意罷免？結果有48%民眾表達會投同意罷免、30%不同意罷免、21%未決定。此民調令不少挺罷網友歡欣鼓舞，認為距離成功近在眼前。

鄭伯其5日在臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟」發表影片指出，罷免連署一直都很熱絡，每天都能收到上千份以上的連署書，但自從「高雄李女士」抹黑「刪Q總部」會將個資外洩後，連署份數開始慢慢在下降，目前總部所收到的連署書份數約為一萬份，但排除送到中選後被剔除份數，不滿一萬份，距截止日僅剩一個多月，需要外界全力相挺。

不僅如此，鄭伯其還列舉出「台中限水不管不顧，大港開唱不缺席」、「21世紀還搞文字獄？美國尼克頻道合作製播卡通也能扯統戰工具」兩大陳柏惟罪狀，以及「若明天投票有24%人會出來投罷免票，我們離成功只差兩步之遙」警告，呼籲台中人千萬不可掉以輕心，眼下最重要的就是衝高連署份數，讓罷免投票順利舉行，將凡事只會扯統戰的不適任立委罷免掉。

影片一出，網友反應熱烈，紛紛留言：「這些亂說話的人都真的很可惡！這麼不適任的人，無論多困難一定要堅持下去，罷免他！」「無時無刻，看那跳樑小丑秀下限，真是傷眼啊！麻煩了……叫他滚越遠越好」、「罷免萊豬立委，罷免區的請加油！」「這是老天爺給台中人的機會，請台中人千萬要把握，罷掉爛立委」、「一定要讓數字上的民調與現實中的結果相符，不能被影響了」。

(中時新聞網)