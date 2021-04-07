世間之事每時每刻都在變化，人的運氣也是時好時壞。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬牛、兔、龍、狗、羊的人4月運勢低落，不但財運不佳，還容易遭到小人相害，一定要特別謹言慎行，別貿然投資。

▍1.生肖牛

屬牛人行「丑辰相破、比劫奪財」運，財星受到破壞，容易失財。生活中多有不順，財運不穩，莫貪小便宜，可積極擴展人脈關係，有望得到新財源。與人溝通要注意說話的語氣和態度，否則容易得罪人，工作上要提防身邊的小人。

▍2.生肖兔

屬兔人有「卯辰相害、貪財壞印」運，謀事不順，身邊小人多，工作任務難以順利開展，容易發生意外之事，建議保持以往的精明，並且放鬆身心避免急壞身體。很容易破財，進財不易就要防止已有財產上的流失。同時，長輩健康也容易出問題，要多注意。

▍3.生肖龍

屬龍人行「辰辰自刑、比劫奪財」運，容易惹官司，易招惹是非，建議保持低調，謹慎做事。錢財損失嚴重，千萬不要做冒險的投資，小心背上債務。運勢不佳時，修身養性，靜待時機，不失為一種好辦法。

▍4.生肖狗

屬狗人行「辰戌相衝、比劫奪財」運，容易失財，要注意財產的流失，外出保管好財物，避免過度消費。做事會遇到小人阻礙，所以要依靠自身的力量和毅力來解決問題。生活比較坎坷，已婚者爛桃花多，家中不寧，要多維護婚姻。

▍5.生肖羊

屬羊人正值「比劫奪財」運，要小心破財。收入很不穩定，不要亂花錢，做好儲蓄以備不時之需。一向聰明睿智的你，可多深思熟慮，多點自信，不順會過去。男性感情運比較差，單身者異性緣不夠好，把精力放在工作學習上較佳。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)