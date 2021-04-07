去年新北市王姓男子因產生幻覺竟將80歲母親掐死，台灣高等法院維持新北地方法院判決刑度，認定王男犯案時辨識能力顯著減低且犯後自首，減刑後依直系血親尊親屬罪判處7年6月刑度，且執行後到相當處所監護5年。可上訴。

51歲的王姓男子患有精神疾病，但他卻未按時服藥，去年2月28日上午他幻聽認為有人指示他殺母，他看到母親經過，毆打並掐住母親脖子，活活將母親打死，他驚覺自己殺人後，向警方自首。

(中時 )