耳中幻聽要殺母 不孝男掐死80歲老母判刑7年6月 10:412021/04/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年新北市王姓男子因產生幻覺竟將80歲母親掐死，台灣高等法院維持新北地方法院判決刑度，認定王男犯案時辨識能力顯著減低且犯後自首，減刑後依直系血親尊親屬罪判處7年6月刑度，且執行後到相當處所監護5年。可上訴。 51歲的王姓男子患有精神疾病，但他卻未按時服藥，去年2月28日上午他幻聽認為有人指示他殺母，他看到母親經過，毆打並掐住母親脖子，活活將母親打死，他驚覺自己殺人後，向警方自首。 iFit神仙眷侶爆7年之癢 買貓食與小三同居判賠70萬 挪威郵輪7月將重啟希臘小島行程 (中時 ) #母親 #幻覺 #80歲 #7年 #6月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高美濱海橋 封閉1年半未動工惹民怨 04:102021/04/07 地方新聞 賣綠能路竹廠回收7.68億債權 京城銀 首季獲利年增170％ 04:102021/04/07 金融．稅務 《電機股》亞德客-KY3月及第1季營收創高 07:452021/04/07 財經 《造紙股》榮成3月營運雙升 Q1獲利近4年同期高 12:002021/04/07 財經 戀情變調3／交往17年分手收場 承認前世因果太深 07:202021/04/07 娛樂 《類股》5月盤價仍看漲 中鋼率鋼鐵股續攻 11:262021/04/07 財經 普丁簽新法 將能連任至2036年 04:102021/04/07 話題觀察 尼日獨立60年 政權首次和平轉移 04:102021/04/07 時論廣場 中火6日違法投煤發電 中市府7日重罰中火最高2千萬元 12:232021/04/07 財經 毅嘉 上季業績年增逾四成 04:102021/04/07 產業．科技 《金融》投資收益大減 國銀前2月獲利年減8％ 08:022021/04/07 財經 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】李義祥身旁神秘「白髮藍衣男」 遭檢帶回事故現場 - 社會 【太魯閣出軌】現場再尋獲1隻小腿與部分組織 檢：將做DNA比對 - 社會 【太魯閣出軌】巧合？事故隧道上有2殉職碑 紀念51名日治開路喪命工人 - 社會 對話內容曝光！李義祥明知連假不能動工 - 社會 【太魯閣出軌】工程車侵鐵軌早發生過 過來人嘆李義祥竟沒做這動作 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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