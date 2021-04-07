洋基隊在今天的比賽以7：2戰勝金鶯隊，隊上王牌巨投寇爾(Gerrit Cole)主投7局飆出13次三振，完全發揮隊內1號先發投手的實力，今天他也僅被對手敲出4支安打，表現近乎完美。

而寇爾在7局的投球內更是完全沒有失分，可說是徹底宰制金鶯，表現令人大呼過癮！寇爾在開幕戰對決藍鳥時，碰上對方王牌柳賢振上演精彩戲碼，不過此戰兩人都投5.1局失2分退場、無關勝敗，今天寇爾則徹底發揮實力奪下本季第一勝。

另外洋基打線部份也相當給力，剛加入的外野手布魯斯(Jay Bruce)在2局下率先送出陽春全壘打，4局下洋基再趁對方投手遇亂流攻佔本壘，再拿下2分繼續保持領先，接著洋基「雙重砲」史坦頓(Giancarlo Stanton)和「法官」賈吉(Aaron Judge)聯手貢獻4分，其中賈吉更是轟出驚天三分砲把比數帶到7：0領先，幾乎宣告終結比賽。

此戰洋基打線為寇爾打下基底，是讓他能放手一搏投出好成績的關鍵，尤其是幾枚重砲手的發揮，更讓紐約球迷相當興奮，想必他們都十分在意自家球隊的成績，本場比賽儘管金鶯在寇爾退場後，靠2分全壘打破蛋，但仍無力回天輸球，最終以2：7敗下陣來。

(中時新聞網)