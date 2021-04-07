台鐵太魯閣號重大死傷事件，衛生福利部設立賑災專戶，前國民健康署長邱淑媞在臉書批「伺機發災難財」。對此，台南市長黃偉哲說「此言差矣」，並質疑這些人這樣帶風向，背後有什麼政治目的、動機，社會大眾都在看。

黃偉哲今早至台南市下營區參加活動時受訪指出，民間捐款是民間愛心表現，不因民間的愛心，政府及肇事者就沒有責任。民間的捐款跟事主的責任、政府要改善的責任是三件事，政府有政府的責任，肇事者必須負起法律、道德、刑事、民事責任。

黃偉哲說明，過去天災時，民眾捐款幫助受難者，是民眾的愛心，更何況司法訴訟曠日廢時，等到判決確定早就人事已非，這時社會發揮愛心幫助亡者、傷者家屬，跟法律責任沒有關係。

黃偉哲說，設捐款專戶沒有誰發了財的問題，捐款是直接給受災者、心意的表示，法律責任、刑事民事、行政責任並不因社會捐不捐款有所不同，「風馬牛不相干的事，不要混為一談」。

(中時 )