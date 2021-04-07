晶圓代工產能吃緊，市場傳出8吋晶圓代工價格每片高達1000美元。法人指出，價格偏離行情太大，並非常態。

法人表示，台積電8吋晶圓代工價格每片約600至800美元，世界先進約400至600美元，市場傳出每片1000元，價格偏離行情太大，並非常態。

法人研判，能夠負擔每片1000美元高價，僅有高單價的產品，或晶圓代工費占總成本低的產業，如車用，應是小量的特定客戶，不代表整體市況。

因報價1000美元的訂單量少，法人預期，晶圓代工廠實際受惠有限，不過，在產能吃緊情況下，8吋晶圓代工價格在第1季調漲後，第2季及第3季可望持續調漲，仍將有助推升晶圓代工廠營運表現。

台積電今天股價開高震盪走低，以新台幣614元開出，漲4元，一度由紅翻黑，達609元，跌1元。聯電股價最高達51.4元，漲0.7元，一度滑落至平盤50.7元。（編輯：張均懋）1100407

(中央社)