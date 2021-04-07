吳昭輝留言回應該篇「分租房客系列」臉書爆料文。（截自臉書）

近日一則「分租房客系列」爆料貼文在各大臉書社團洗版，直指已婚的台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝，偷吃台南名醫千金、活動公關女副總，還貼出兩人當街擁吻的親密照片、影片。吳昭輝回應表示，已委託律師準備提告爆料的人士，張貼散佈謠言的人也會一併提告。

該篇「分租房客系列」爆料文指出，曾經入圍2017未來大人物、台灣觀光協會理事長、飛亞旅行社執行長吳昭輝，當年曾利用曙光專機設計求婚橋段，在眾多媒體記者面前，向正妹女友求婚，順利娶得美人歸，還生下可愛的女兒，但短短5年美好時光就變調。

該文諷刺指出，吳昭輝「連挑小三都要選找個門當戶對的」，指他偷吃對象是活動公關女副總、還是台南名醫千金。兩人一週內不但進出飯店休息，還多次利用上班時間溜回豪宅租屋處恩愛，甚至在女方住處過夜。除了發文，更張貼兩人在公眾場所摟抱親吻的親密影片、截圖。

該文諷刺表示：「慣性偷吃的男人總是有千奇百怪的理由，或許也來照抄熱門的分租客房話題來當理由！看來又是一個『我只不過犯了全天下男人都會犯的錯』的渣男！」。

吳昭輝第一時間在該篇貼文下方留言回應，表示該爆料文揭露他的個資，已觸犯個資法，要求撤文。

據《鏡週刊》報導，之後吳昭輝透過律師發表聲明指出：「有關不明人士自2021年3月29日以特定帳號在各大社群媒體，透過違法跟拍方式，使用大量照片拚湊、捏造關於本人不實之言論，實已嚴重妨害本人之名譽及個人隱私。其中，違法跟拍之部分除已侵害本人隱私外，亦已危及本人人身安全。因此，為保護自身權益，並儆效尤，本人已於2021年3月31日就涉及刑事不法部分向警局報案並獲受理，現已進入司法調查程序。在此併予提醒，因相關事項已進入司法調查程序，請勿再轉貼或散布，免受訟累。」。

(中時新聞網)