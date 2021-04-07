綠委羅致政今日於立院司法法制委員會質詢表示，文化部打算升級台史館、台文館，「要讓世界看見台灣」，結果台史館網站的外文網頁介紹只有2頁，連網站都做不好，而且除台史館外，台南其他歷史建物景點都沒有英文導覽，「我們的歷史重鎮是這樣搞的？」

為因應行政院組織改造，台史館及台文館擬由4級機構提升為3級機構，立院司法法制委員會今日也針對《國立台灣歷史博物館組織法》、《國立台灣文學館組織法》草案進行審議。

羅致政指出，台史館及台文館打算要升格，理由是組織層級不夠、不足留住人才等等，但升格就能改善問題嗎？

民進黨立委羅致政。（本報系資料照片）

羅致政說，台史館跟台文館編列2021年預算大概都是2.28億左右，人數也差不多。

羅致政表示，台史館宣稱發展目標是「成為世界認識台灣的重要窗口」，但台史館網站所提供的英文介紹只有2頁，介紹館藏跟館的位置，其他內容什麼都沒有。

羅致政指出，台文館的英文網頁豐富生動，不僅是導論，包括每個細項，網頁都提供了英文版的資料，相較於台史館，為什麼會差這麼多？台史館的網頁是不及格的。

羅致政說，一個外國人若想知道台史館的介紹，上官網一看，結果只有2頁？台文館除了英文版外，也提供西班牙文版、菲律賓文版、越南文版等等，但通通只有2頁，「乾脆不要做。」文化部長李永得尷尬回應「完全同意。」

羅致政表示，這麼多年來，到底在幹嘛？自己過去曾經帶營隊，從台南台史館開始參觀，當下有導遊，但離開台史館後就沒有了。赤崁樓、德記洋行、台南孔廟等等，通通沒有英文導覽。

羅致政說，台史館不該只把要做的事放在館內，未來升格後應把整個台南作為歷史博物館，否則外國人到台史館逛完，要到其他地方走走，結果台南市政府不提供英文導遊。

羅致政指出，當時為了這件事請助理去詢問台南市的導遊，得到的答案是「我這裡有英文導遊名單，你們自己去聯絡」，台南說是歷史重鎮，結果是這樣搞的？

(中時 )