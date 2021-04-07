空降南韓本土新片首週票房冠軍的話題音樂強片《逐夢練習曲》找來人氣男團「EXO」成員燦烈挑大樑，而共同主演的39歲演技派男星趙達煥則發揮畫龍點睛的喜劇表演功力。從電影《非正義搜查》、《屍落之城》，再到近期Netflix《完美的車先生》，趙達煥在諸多作品中展現多樣化面貌。這回他在《逐夢練習曲》中，飾演曾經意氣風發，如今卻窮途潦倒，亟欲東山再起的音樂經紀人。

角色有些莽撞，然而對音樂的熱情卻比任何人都要來得單純，也因為對音樂具備敏銳的判斷力，讓他偶然中發現燦烈角色的音樂天份，打算將他推向成功之路。趙達煥對此表示：「雖然燦烈的角色非常耀眼，但在協助他的過程當中，我的角色也將跟著發光，並跟他一起成長。雖然角色曾經歷巨大的絕望，但我想表現再度向前奔跑的帥氣樣貌，並在專業領域的職業意識當中，散發出自然而然的性感。」

為了表現角色，趙達煥可說是內外都費盡心思，他表示：「布萊德彼特、馬克盧法洛、李炳憲、宋康昊等優秀演員，不都有自己的魅力嗎？我想以他們為榜樣，給角色帶來屬於自己的魅力。」他積極瘦身，從眼神、語氣到走路姿態，都務求從內心深處作出改變。尤其這是他繼《完美的車先生》之後，再度飾演經紀人角色，他也對經紀人的感激之情倍增：「經紀人必須照顧心思細膩又敏感的藝人，甚至要比他們更加敏感數10倍。雖然世上所有事情都不容易，但我覺得沒有比經紀人這職業更困難的，有時會覺得他們比妻子更瞭解我。尤其當進入拍攝之後，特別會看到我的矛盾與不足之處，如同監視器般的存在，讓我更加依賴。」

首度與燦烈共同演出，他也大讚燦烈：「他很有禮貌，為人正直，並充滿能量，拍攝中從未見過他發脾氣，是個心地善良的後輩。即使很累，他都不會表露出來。從這方面來看，雖然他對我來說是弟弟，但感覺卻像哥哥一樣。」更舉出當時「喝一杯」的實例：「我當時正在減肥，整週只能吃沙拉跟雞胸肉，加上那時候去慶州、釜山、蔚山等地趕拍，真的很餓，所以跟燦烈私下相約去喝一杯。沒想到我因為有點酒醉，所以在第二輪的時候就先回去休息，後來聽說燦烈因此照顧工作人員直到早上。」更透露：「某次跟劇組聚餐，燦烈給所有人帶來小禮物，如果看到這位朋友在現場的態度，就會知道他已經做出值得前輩們得以尊敬的事情了。」

值得一提的是，因為疫情的關係，讓許多外景的《逐夢練習曲》，在拍攝過程並不容易。趙達煥回憶：「沒有經歷過這樣的情況，當時很難借用場地，日程也一直變化，但因為大家團結一致，總算順利完成拍攝，也因此吃到許多美食。」也因為他的角色是對南韓各地熟門熟路的經紀人，所以在帶領燦烈進行音樂公路之旅的同時，他也變身「韓食達人」，帶燦烈品嚐全州的豆芽湯飯、光州的牛肉煎餅、麗水的芥菜泡菜與醬油醃蟹，以及其他各地的代表性美食，再配上全片一首接一首的動聽音樂，為觀眾帶來五感的高度滿足。該片本週四（8日）於全台威秀影城獨家上映。

(中時 )