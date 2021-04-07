藝人林可彤2017年與銀行副總裁武廣明結婚，婚後生下兒子Adam，目前懷有第二胎身孕的她，卻在懷孕32週時，被醫生下令「強制安胎」，如今還得再躺三週才能足月生產，讓她無奈表示：「第一次感到孕婦的無奈與無助」。

林可彤目前懷有第二胎身孕，她透露懷了兩胎不曾害喜，甚至懷孕初期運動到後期都沒問題，就連安胎藥怎麼吃都不會想睡，與生俱來堅強體質的她，卻在32週時被醫生強制建議「臥床安胎」，不僅得要同事來家裡開會，還得指揮家人幫忙買菜做飯，甚至得斜坐在小孩課堂旁陪伴，讓已經躺了兩週的她坦言快要躺不住。

林可彤分享被醫生要求強制安胎的過程。（圖／林可彤 Hope Lin臉書）

不過由於得遵從醫生指示，讓林可彤無奈表示：「還要努力躺三週，才能足月生產」，加上還有一些無法取消的事務要完成，讓她坦言：「第一次感到孕婦的無奈與無助」，更不忘向媽媽網友們喊話：「這裡也有安胎中的孕媽媽要一起來加油打氣的嗎？」

對此，許多網友也留言分享經驗談：「我也是32週產檢被醫生要求安胎，但真的躺好躺滿才不辜負同事長官跟家人滿滿的包容」、「能在家安胎不錯了！我第二胎掛急診安胎，吊點滴、吃安胎藥副作用非常嚴重」、「安胎好辛苦，在醫院待了一個多月，每3天就要換針，雙手滿滿針孔」、「安胎真的不好受，一直躺著超難過，都不知道當初是如何熬過來的」。

(中時新聞網)