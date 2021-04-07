美國星巴克3月份將燕麥奶列入全國分店的菜單中，獲得消費者熱烈回響，出現供不應求狀況，導致美國部分星巴克的燕麥奶暫時缺貨，恢復供應時間點未定，合作大廠Oatly緊急加開產線，盼能盡速緩解缺貨荒。

取代牛奶的植物性奶製品近年成為健康飲品主流，星巴克去年（2020）先在美國中西部約1000家店將燕麥奶拿鐵放進菜單，今年3月擴大實施，全國星巴克都喝得到燕麥奶拿鐵，掀起一波燕麥奶風潮，根據尼爾森市調數據，過去一年美國燕麥奶的銷量成長了138％。

根據CNN報導，由於消費者對於燕麥奶的反應相當熱烈，加上合作大廠Oatly的猶他工廠因新冠肺炎疫情延後建造生產線的時間，原定去年完工的生產線延至4月才開始運作，導致燕麥奶供應不足，部分星巴克也被迫暫時停止供應燕麥奶產品。

星巴克發言人Reggie Borges受訪時表示，目前無法確認全面恢復供應的時間表，建議消費者改換豆奶、杏仁奶或椰奶使用。星巴克執行長Kevin Johnson則說，消費者的飲食習慣持續改變，這也是我們決定引進植物性奶製品的原因。

值得一提的是，由於健康飲食成為近年趨勢，植物奶大廠Oatly取得極大成功，獲全球最大私募基金黑石集團領軍的投資集團高達2億美元的投資，今年2月宣布將申請在美上市，估值上看100億美元。

(中時新聞網)