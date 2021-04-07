全台水情持續不佳，桃園市長鄭文燦表示，目前雖還在黃燈階段，但希望拉高節水率。媒體詢問是某會進入下階段限水？鄭文燦說，中央並還沒有決定，但桃園全力進行備援計畫，不過不排除進入下階段。

鄭文燦說，目前石門水庫水位不到4成，雖然還是在抗旱黃燈階段，但是希望拉高節水率到7％。他說，從地下水井、水資源中心的放流水、埤塘的水源以及營建工地的工地水，希望各單位都要提列運用計畫，讓這些水源可以充分有效的利用。他也要求公園的戰備水井，以及各社區的儲水水塔也都要準備好，一旦進入二階限水、供五停二的情況發生的話，就要全面啟用。

媒體詢問，是否有考慮到下個階段限水？鄭文燦說，目前中央抗旱指揮中心還沒有決定桃園要進入二階段限水，目前桃園全力做好備援的計畫。鄭文燦說，桃園從去年的10月開始抗旱計畫，至今已經10個月，包括停灌兩期的農作、從翡翠水庫調度水源到板新水廠，也包括大湳水廠盡量取用鳶山堰的用水。因為計畫比較早，所以桃園目前的水情還在黃燈，但是不排除進入下階段。

針對疫苗施打狀況，鄭文燦說，第一輪有11家責任醫院，4000位醫護人員造冊，中央分配計數是4200劑，也請衛生局調查接種的醫護人員是否有副作用、是否有施打以後的情況。鄭文燦也說，他昨天視察裕利醫藥物流去視察，因裕利醫藥物流佔了全國6成，也請警方加強裕利醫藥物流的安全巡邏。

(中時 )