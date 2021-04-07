日本AV界盛行，每個月都會有不少新人出道，近日，有一名曾是地下偶像女團IDOL COLLEGE成員，就以夜空亞美之名進軍暗黑界，引起熱議。

近日有一名新人女優出道，並打著原本是偶像的口號製造噱頭，還被片商封為「暴露系偶像」，而日前她的處女作也公開封面及宣傳影片，就被網友起底她曾是地下偶像女團IDOL COLLEGE的成員。

當時她以原口桃花之名發展，2019年被事務所炒魷魚，不過本先以健康欠佳為理由退團的她，之後又自爆曾跟經紀人上床，還加碼爆料雖然收了10萬日圓的遮口費，但最後仍決定公開內情。

不僅如此，她之後又被爆援交醜聞，整天找乾爹援交賺錢，形象瞬間跌落谷底，因此她下海拍AV也是外界意料中的事。其實，女偶像轉行當AV女優，在日本似乎很常見，地下偶像團體「GIRL'S HORIZON」成員高山沙耶香，也是退團才2個禮拜就變成AV女優復出。

另外，楠木杏更是誇張，一邊當唱跳偶像，一邊拍攝AV，最後當女優的事曝光後，才被所屬的偶像團體開除。不過，從偶像轉型暗黑界女神就屬三上悠亞最成功。

本來是女團SKE48成員的三上悠亞，人氣就已經很高，轉戰AV界更受歡迎，成為新一代暗黑界女帝，雖然之後一度回歸當偶像，與同為AV女優出身的櫻萌子、松田美子組成3人女團「HONEY POPCORN」進軍南韓樂壇，不過似乎性感形象還是更受歡迎，而她也積極經營社群網站，繼開YouTube頻道，又轉戰開抖音帳號，影片總能吸引超高點閱。

(中時新聞網)