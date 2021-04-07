太魯閣號事故，成為全台灣的痛！究竟清明連假疏運期間禁止施工的要求，為何被包商李義祥無視，甚至帶隊開工？根據政府合約規定，工程逾期未完工，依天數向承包單位求償，有的標案可求償工程款的千分之三、有的是千分之一。李義祥的案子，總金額約1.2億元，等於延誤完工一天，就要賠12萬。

台鐵0402事故釀50死、逾200傷，工程車從邊坡滑落至鐵軌，造成列車出軌撞擊隧道，是肇禍最大主因。但台鐵明明要求清明節前後共6天禁止施工，李義祥為何跑回現場？

根據已曝光的監視器畫面，李義祥當天上午開著滿載廢棄輪胎的工程車前往工地，抵達時間約上午8點50分，事發後車上已沒有輪胎，而是堆放在軌道與明隧道工地間當作緩衝；很顯然車子滑下去前，李已完成施工。

台鐵指出，該標原預計今年1月20日完工，後陸續展延至5月，事發日距離完工日僅剩1個月。根據合約規定，延誤完工一天，罰工程款千分之一，也就是12萬元，還可連續罰。李義祥甘冒違規風險施工，是不是與擔心被罰款有關，成了檢調追查方向之一。

台鐵禁止沿線施工，李義祥為何冒險跑回工地，成了檢調追查重點。（羅亦晽攝）

(中時新聞網)