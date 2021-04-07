太魯閣號事故造成重大傷亡，國民黨團要求行政院長蘇貞昌負起政治責任辭職下台，但蘇遲未表態。美麗島電子報董事長吳子嘉今天無奈的表示「那麼愛當官，我快昏倒了」，批評蘇當了2年多閣揆還想甩鍋給林佳龍，「你現在就扛起來吧，你比林佳龍更應該下台！」

國民黨立院黨團昨天列出十大疑點直指「政府殺人」，要求交通部長林佳龍、台鐵局代局長祁文中應下台並送監察院調查、彈劾，行政院長蘇貞昌也要負起政治責任辭職下台。林佳龍日前已口頭請辭，但蘇揆並未表態。

吳子嘉今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時表示，林佳龍已請辭，但蘇貞昌打死都要賴皮扒住這位置不肯下台，「你那麼愛當官，我快昏倒了，台灣有這種院長實在讓我非常意外」。

他說，台鐵這個單位，任何人接行政院長第一天就知道是個地雷，但蘇貞昌接了院長後沒有做任何事情，等真得發生事情，卻只會指著林佳龍，想要甩鍋給林佳龍，卻忘了說自己。

對綠營認為蘇揆民調支持度高不應下台，吳子嘉以民調專家角度分析認為，蘇的民調高是因為在外有中美衝突創造出來的恐懼感，在內有疫情恐嚇老百姓，這種來自外部和內部的恐懼感造成台灣領導人民調高，這個高民調是虛的，是假的，是嚇老百姓嚇出來的，不能作為不下台的理由。

獨／專家爆政府標案黑幕致出軌 痛批林佳龍遞辭呈「算什麼漢子」

(中時 )