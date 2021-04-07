周二美股三大指數小跌，但仍接近過去幾個交易日連續創下的歷史收盤高點。台股今早在台積電(2330)、鴻海(2317)等權值電子股推升，台股今天早盤上漲逾76點、衝上16816.34點，再創盤中歷史新高，隨著半導體股震盪，台股一度壓回平盤，TFT面板大廠友達(2409)、群創(3481)股價再攀高，加上中鋼(2002)大漲助攻，台股有撐，仍在歷史高點附近。

強勁的美國經濟數據帶來提振，但即將公布的企業季報也令市場趨於謹慎，周二美股三大指數小跌做收，標普500指數連漲3日的升勢暫停；周二收盤，道瓊工業指數跌96.95點或0.29%，為33,430.24點。標普500指數跌3.97點或0.10%，為4,073.94點。那斯達克指數跌7.21點或0.05%，為13,698.38點。

美國最新公布的就業報告顯示美國2月職缺數升至兩年新高，招聘情況亦有所改善。美國公債殖利率持續從近來高點回落，10年期債息下跌7個基點，報1.65%，跌破1.7%。此外，國際貨幣基金（IMF）周二再度上修全球經濟成長預測，從5.5%調升至6%，創下1970年代以來新高。

儘管美股震盪收低，但在台積電、鴻海等權值電子股推升下，台股今天早盤最高衝上16816.34點，再創盤中歷史新高，隨即面臨短多賣壓，台積電一度翻黑，台股漲勢收斂，跌落16800點。

雖台積電ADR收跌，台積電上漲4元開出，盤中最高來到614元；鴻海盤中高點來到124.5元、漲幅1.63%；股王大立光(3008)開低，早盤曾跌破3000元大關、跌幅逾2%。

周二台股在半導體、設備、航運等類股領軍下指數最高來到16804.45點再創歷史新高後，終場加權指數以上漲168.59點的16,739.87點作收，也再創收盤新高；台股早盤盤中再創16816.34點新高，收盤若能收高，也將再創歷史收盤新高價。

周二，三大法人合計買超183.31億元，其中，外資買超144.51億元，外資是否持續回頭加碼，也是台股本周能否一再創新高的關鍵因素之一。

(時報資訊)