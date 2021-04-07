因應疫後振興演藝環境，高雄春天藝術節「春藝小劇場」今年限定在地團隊提案，由許程崴製作舞團全新舞作《死線》、表演家合作社劇團舞台劇《昭君與招弟》和唱歌集音樂劇場音樂劇《幸福代理人》脫穎而出，主辦單位特別規畫優惠套票，一次打包3檔好戲，現享8折優惠。

春天藝術節最具實驗創作性質的「春藝小劇場」系列演出，今年首場4月16日至18日將於高雄正港小劇場登台，由許程崴製作舞團為春藝創作的《死線》打頭陣，團長許程崴家中經營殯葬業，讓他對「死與生」產生濃厚好奇，本次作品延續探索「生死」議題，故事設定為人得知自己的死亡日期，面臨恐懼卻仍想奮力一搏，由舞者帶領觀眾挖掘人臨死前的潛能。

許程崴製作舞團排練照。（高市文化局提供，攝影歐珀豪）

此外，接續還有2檔節目，5月21日到23日是表演家合作社劇團作品《昭君與招弟》，借用歷史文化中鮮明的女性形象，透過現代手法展現3個不同世代的女人追求愛情與自我的精神溫柔。

5月28日到30日則是唱歌集音樂劇場新作、都會暖心音樂劇《幸福代理人》，將以節奏藍調曲風唱出對幸福的渴望，由於觀眾反應熱烈，這檔作品已決定於5月30日星期日晚間7點半加開第5場演出。

許程崴製作舞團劇照。（高市文化局提供，攝影蔣秉漢）

高市文化局表示，今年第6屆的春藝小劇場為一掃疫情陰霾，同時振興高雄市演藝環境，特別限定高雄在地團隊，從29件提案中嚴選3組，呈現截然不同的演出型態與創作風格，主辦單位深知喜愛表演的人必定難以選擇，因此推出優惠套票，同時購買2021春藝小劇場系列3檔節目票券、即享8折優惠。

主辦單位指出，購票請把握首場演出前的機會，將3檔演出通通打包，詳情可洽「OPENTIX兩廳院文化生活」(https：／／www.opentix.life／)或演出劇團，節目詳情公布於高雄春天藝術節官網https：／／www.ksaf.com.tw／，或高雄春天藝術節臉書粉絲專頁。

(中時 )