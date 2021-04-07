專輯發售當天舉行的線上記者會，隊友Joy（左）擔任主持人。（愛貝克思提供）

韓國女團Red Velvet成員Wendy出道7年首度推出SOLO專輯，也成為團體中首位發行個人專輯的成員。隊內擔任主唱的Wendy，除了團體活動外，多次參與電視劇原聲帶演唱，也與多位歌手發表合唱歌曲，出色的唱功、溫暖的音色與細膩的表現力，早已受到大眾肯定。可惜在2019年年底時於舞台彩排時發生意外而休息了很長的時間，最近重啟活動，在雜誌採訪、綜藝節目等場合露面，而粉絲也終於熬過長時間的空白期，迎來Wendy出道後首度SOLO的好消息。

專輯發售當天舉行的線上記者會，隊友Joy擔任主持人。對於SOLO的感想，Wendy表示「一開始聽到消息時覺得不可置信，在專輯籌備過程中才漸漸感受到真實感，就連進行記者會的當下仍覺得緊張，還好有Joy在旁邊才稍微舒緩」。身為隊內首位SOLO的成員，Wendy提到除了不可置信外，也有擔心自己做不好的壓力，在過程中很常想起成員們，對於個人專輯也感受到了責任感，盡力做到最好。感謝成員們不時的簡訊關心，還特地帶著食物到MV拍攝現場給予支持與鼓勵，得到很大的力量。

首度SOLO以雙主打歌曲方式出輯，Wendy解釋〈When This Rain Stops〉描述了她自身的故事，還有著「有時候休息一下也無妨」的溫暖信息，想帶給度過艱難時期或正在度過的人們安慰和共鳴，也是她為了想要報答這份支持並把這份力量傳達出來，做了很多努力，錄音時間甚至超過15小時。；〈Like Water〉由SM王牌製作人劉英振與KENZIE參與製作，歌詞將對方比喻成生活不可或缺的「水」，就像雨點匯成大海似的朝向彼此走去，對守護在身邊、珍貴的人們表示感謝的同時，也對未來即將展開的新旅程充滿了希望的信息，2首歌有著不同的溫度但都能夠傳達其真心因而定為雙主打。

另外，有著瑟琪（Seulgi）合唱的收錄曲〈Best Friend〉也受到大眾矚目，Wendy說道原本那首歌並非合唱曲，是在聽完後覺得更適合合唱，馬上就想到了瑟琪，謝謝對方爽快地答應。Joy也說聽完此曲後，真切地感受到歌曲傳達的內容而感動落淚，但仍吃味Wendy沒找自己合唱，現場預約下次機會。對於首張SOLO專輯的期許，Wendy則說自己沒有太多的要求，只希望她的聲音能帶給大眾安慰和溫暖。專輯發行後，橫掃30國iTunes專輯排行榜冠軍，刷新韓國SOLO女歌手的最高紀錄；也攻占了韓國國內各大專輯銷售榜的冠軍。

專輯發售前一小時，Wendy與粉絲一起度過倒數時間，首先以照片分享了近況，並進行專輯的開箱，Wendy誠實地表示因為首次SOLO出道的關係，所有經驗都是第一次，第一次獨自進行直播、獨自進行專輯開箱介紹，看到專輯中都是自己的照片，其實自己也十分的生疏、不習慣；期間，成員瑟琪與Joy傳來在線收看的消息，Wendy也直接地向鏡頭表示想念成員，展現了可愛、焦急的一面。專輯公開後，成員們也紛紛在IG為Wendy的個人專輯宣傳與打氣，展現好感情。Wendy首張個人迷你專輯《Like Water》已在台與韓國同步數位發行。

(中時 )