金剛 （李信樵）和小嫻去年在墾丁相識相愛，8月公開情侶關係獲得大眾祝福，兩人也在緣分的起點處擺攤賣雞翅，客人接踵而來生意非常好，只不過金剛因罹患肛門廔管將進行手術治療，不得不先暫時停止擺攤，他和小嫻對外喊話，把身體養好後會再跟大家見面。

小嫻上月和金剛一起做全身健康檢查，當作是今年的生日禮物，意外發現兩人都長了痔瘡，自嘲成了名副其實的「內痔情侶」，可以相約一起割痔瘡，小嫻還對著金剛說：「希望你肛門腫瘤是良性的」，金剛打趣地回應：「3公分、3公分！希望攝護腺不要肥大」。

金剛5日在臉書提到目前的治療情形，「接下來我要去開刀啦，但是是小事就是肛門廔管而已，不用擔心喔，雖然被指診了三次......... 接下來我們會休息二週至三週，等我復原了才能繼續煮雞翅給大家吃，感謝耐心等候的朋友們，等我康復啊！」小嫻也在自己臉書證實將暫時休攤，「因為金剛阿伯要開刀啊，我們會把身體養好，再跟大家見面喔！」還到男友貼文底下放閃：「在你旁邊還是要頭香」讓網友的螢幕頓時一片空白，得戴上墨鏡。

金剛、小嫻公布戀情後，時常在社群網站高調曬恩愛，金剛為了給女友生日驚喜，私下偷偷跑去學做蛋糕，特地挑小嫻喜歡的芋頭口味，還做成愛心形狀告白「HBD，嫻」，他透露交往後看事情的方向跟方式、脾氣跟耐性都有在成長，「謝謝妳讓我成為一個越來越好的人，希望妳身體健康、每天開心，不管我們之間有多少衝突，肯去面對努力磨合，那就夠了」。小嫻看完男友精心準備的禮物不禁眼眶泛紅，感性地寫道：「感動 哭哭 謝謝你的付出...我的脾氣不是很好，也謝謝你包容」，釣出金剛放閃回應：「我們是互相的，有時候我也會爆炸呀，沒事的，愛妳喔」讓網友大讚小倆口太甜蜜。

(中時新聞網)