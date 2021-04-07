大甲媽祖將在9日深夜展開9天8夜遶境行程，光田綜合醫院擔任大甲媽遶境醫護團隊數十年，提醒民眾如需跟隨媽祖，務必做好萬全準備，骨科醫師嚴可倫也提醒，遶境需長時間久走，凡事量力而為，以下提供幾點建議，做好行前準備避免造成身體的傷害。

一、舒適的鞋子

大甲媽祖遶境全程將近340公里，徒步走完全程，對於體力是極大的考驗，也因此無論是走完全程、或者去參與其中一段，最重要的裝備，就屬於腳上穿的那雙鞋。新鞋子反而比較僵硬，容易產生不舒服甚至磨出水泡，因此建議可以挑選一雙舒適的「舊鞋子」，如果有氣墊、或許自己安裝軟的鞋墊，勢必會讓整個旅程更舒適。

每年大甲媽遶境，光田綜合醫院都會派救護車隨行。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

二、簡易的推車

遶境的時間有一個多禮拜，所需要的裝備像是盥洗用品、防寒防曬的衣物，帳篷、3C產品與電池，還有路邊店家與攤販熱情提供的食物和飲水，林林總總加起來也有好幾公斤的重量，若使用背包，不僅會悶出一身汗，時間久了對於肩頸、腰椎、髖膝關節，都是很大的負擔。老經驗的行家，人人都會來一台輕便的手推車。如此一來，將所有的家當都放在推車上，信眾可以走得更舒適、更愉快。而國內的手推車大廠，就位在海線，更是會隨著繞境的隊伍，發送推車、服務信眾，非常熱心。

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫提醒參加大甲媽遶境，「好鞋、推車、口罩、藥、健保卡」。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

三、常用藥品

整個遶境的過程，最不缺乏的資源就是食物和水，因為沿途的店家、行號都會擺出攤子、棚子，為信眾準備豐盛的補給。然而每個人的習慣用藥、血糖血壓等慢性病藥，就不是那麼容易取得，因此建議一定要記得準備一個小藥盒，把這些常用的藥物帶在身邊。另外如果本身已經有脊椎退化、關節不舒服的症狀規則服藥，建議在出發之前就先行服藥，以免半路疼痛發作，掃興又難過。

四、量力而為

隊伍裡面，總會有熱心的信眾，開著自家車改裝成的香客專車，服務疲倦的信眾們，甚至還有洗澡車，可以讓信眾洗去一身的疲憊。如果走累了，千萬別硬撐，跟香客專車招招手，上車休息一下、充電之後再出發。如果有筋骨酸痛的問題，不方便跪拜，也不要勉強，用雙手合十來取代，誠意依然不減。

五、求救免拍謝

每年光田綜合醫院總是會安排救護車以及醫護人員隨隊跟行，共同守護虔誠的信眾。如果有不舒服在休息仍不見改善，千萬不要客氣，尋找救護車、以及醫療站的專業協助。信眾特別常見的狀況，就是因為長途跋涉之後，腳底磨出水泡，此時千萬要尋求醫護人員幫忙消毒、抽吸、包紮，以免自己戳破造成感染。

六、口罩防疫護口鼻

遶境的過程中，別忘了戴上口罩，既可以做到防疫的責任、也可以在空氣差的時候保護口鼻，還有一定要記得彼此保持安全社交距離。

七、信用卡不如健保卡

在尋求救護車、醫療站協助後仍有身體不適，需要到各地的醫療院所就醫，就必須用到健保卡。嚴可倫醫師表示，就曾經有患者，從台北南下遶境，卻忘了帶健保卡，遶境結束之後，必須再跑一趟南下補辦手續，頗為麻煩。因此千萬要記得攜帶健保卡。

光田綜合醫院提醒信徒注意事項。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

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