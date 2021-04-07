台鐵在2日發生嚴重工安意外，震驚全台，其實前行政院長張善政也是這次發生意外的「太魯閣號408車次」的常客，他表示，以他土木工程專業，很早就發現了這段路施工了好久的工程，並默默擔心過，想不到意外真的發生，最痛心的是，這種意外完全可以避免，

張善政今(7)日接受資深媒體人王淺秋的廣播節目「千秋萬世」採訪，表示這次的意外，他以自己康乃爾大學土木環工博士的專業指出：「我覺得很可恥！」這次出事的408班次，其實他也常搭。張善政指出，他很早就發現了這段路施工了好久的工程，並且默默擔心過，想不到意外真的發生，而最令他痛心的是，這種意外完全可以避免！

隨著運安會公佈的資料，肇禍者李義祥的謊言一一被戳破，張善政指出，如果希望意外不再發生，至少這基本的工程的監管作業必須做到，更重要就是台鐵「尊重專業」的全面改革。

張善政對此次太魯閣號事故十分關切，事發後即曾在臉書寫下：「風不調雨不順國不泰民不安」，沒想到竟立刻爆量網友和綠營側翼出征圍剿，一度讓他被迫刪文。對此，張善政後來表示，他不希望自己的臉書成為綠營網軍可以發揮手腳的場地，所以刪文，而他也有再發一篇文解釋，這些年蔡政府執政確實是「風不調雨不順國不泰民不安」。

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(中時新聞網)