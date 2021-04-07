新北市簡姓男子因口角細故與江姓男子有紛爭，前年江男到簡的租屋處向他索討欠款並嗆聲，簡男拿戰術短刀殺死對方；一審認定簡男自首經減刑後，依傷害致死罪輕判5年10月，二審認定警察發現簡犯罪後他才坦承，改判刑8年，上訴後，最高法院駁回確定。

江男曾在電話通話中對簡及其同居林姓女友稱，將對其等不利，108年12月2日晚間江巧遇出外返家的林女，江要求林撥打電話叫簡下樓，並稱要找人將簡及林帶到山上，林即撥打電話給簡並轉述江講話的內容，簡男因而驚怒不已。

簡男下樓後，右手反手握住戰術短刀，持刀朝江的左手臂至少刺擊2次、背部1次，員警據報後趕赴現場，發現江男倒臥在地並當場逮捕簡男，江男送醫急救後，因大量出血休克死亡。

新北地方法院依自首減刑將簡男輕判5年10月，台灣高等法院認為，警方已先由被害人及在場證人告知，並逮捕且詢問簡男，簡雖然坦承不諱，但非對「未發覺」之罪自首，性質上應屬自白，不能適用自首減刑規定，改判刑8年，上訴後，最高法院駁回定讞。

(中時 )