台、日桌球好手江宏傑、福原愛4年多的婚姻持續亮紅燈，福原愛人仍在日本，江宏傑則是父兼母職照顧一對兒女，江宏傑今（7日）還被周刊傳出，他做好要和福原愛離婚的最壞打算，不過仔細看江宏傑的IG簡介，他仍留著「小愛的老公」這個稱呼。

江宏傑、福原愛婚變鬧得沸沸揚揚，儘管江宏傑深情發聲明「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」，但夫妻在檯面上仍零互動，而江宏傑今還被周刊傳出，已經做好心理準備要和福原愛離婚，不過仔細看江宏傑的IG簡介仍是：「小愛的老公 小小愛小小傑的爸」。

江宏傑IG簡介仍是「小愛的老公」。（圖／取材自江宏傑Instagram）

連江宏傑過去大方曬恩愛的「111是小愛的生日，222是我的生日」也都還在，但福原愛上個月被拍到與外型高帥的早稻田學弟約會，早已對江宏傑造成傷害，加上福原愛在日本不回台，錯過兒子小小傑的2歲生日，江宏傑則堅強父兼母職，他日前為兒慶生時還感性寫下：「兒子2歲生日祝你平安健康長大#給你百分之兩百的愛#生日快樂」。

江宏傑、福原愛傑的婚姻狀況，引發各界關心。（圖／本報系資料照片）

福原愛因不倫緋聞，讓她感情、工作雙頭空，福原愛的形象也跟著一落千丈，而江宏傑則是強打精神，敬業照常進行演藝工作，雖然江宏傑一度被貼上「怪物家族」的標籤，但隨著時間慢慢洗白，深情形象也讓江宏傑的人氣不減反增，江宏傑的IG粉絲也持續增加，截至發稿前，他的IG已擁有18萬粉絲，人氣比福原愛的16.5萬粉絲還高。

(中時新聞網)