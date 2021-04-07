中央宣布台中自6日起啟動「供5停2」分區限水，7日進入限水的第二天。市長盧秀燕出席黎明國小附設幼兒園竣工剪綵暨啟用典禮時表示，市府事前持續宣導儲水，市民多有預作準備，能因應第1天限水，但第2天挑戰會比較大，也是觀察重點；市府會持續到各機構單位巡查，掌握用水情形隨時應變。

盧秀燕今天出席黎明國小附設幼兒園竣工剪綵暨啟用典禮，媒體關心台中市「供5停2」分區限水首日情形，以及限水第2天的挑戰。

盧秀燕指出，中央實施此政策前，市府各單位皆持續宣導，請市民朋友預作準備，昨天首日面臨的問題不多，例如昨日發現2處供水點水桶破裂，市府隨即請水公司調派處理。

盧秀燕強調，因供5停2為連續兩天停水，第2天是觀察重點，如果只有停1天，多數家庭的水塔足以因應，但連停2天衝擊就會比較大，尤其對餐飲業者更是一項挑戰。為確保用水情形，市府將持續巡查，了解各機構、各單位的儲水量是否足夠，若出現問題，市府會討論因應及解決方式。

(中時 )