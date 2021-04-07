工業電腦廠融程電(3416)受惠歐美客戶專案出貨動能持續，2021年迄今營運動能續強，法人預估3月營收將回升至2億元以上高檔，帶動首季營收淡季逆強、有望改寫新高。市場零組件缺料狀況預期本季末起開始產生些許影響，目前正積極鞏固確保下半年料件供應。

展望後市，融程電指出企業行動化需求更為迫切，對此擬定短、中、長期發展計畫，期中長期規畫切入客戶具共通性、市場規模達25～30億美元的強固型筆電市場，看好車檢、醫療、物聯網將是未來2～3年成長3大動能，力拚每年營收成長達20～30％目標。

融程電受惠接獲歐系客戶車檢平板及美系客戶倉儲物流平板專案，由於均為需求可觀的長期大單，隨著專案出貨逐步放量，使去年下半年營收持續增溫。今年前2月自結合併營收3.73億元，較去年同期2.16億元成長達72.31％，亦創同期新高。

融程電6日受邀舉辦閉門法說，指出因歐美客戶2大專案均為長單，公司對需求IC、晶片均已提前備料，目前庫存量充足，預期本季末才開始有些許影響，料件壓力及影響程度相對較輕。目前正積極鞏固下半年料件取得狀況，跟客戶協商漲價、或改採替代品因應。

展望後市，融程電指出，為提升生產力及效率，企業對導入行動化設備的需求更為迫切，越來越多製造業導入強固型平板，成為最大受益產品，預期市場至2025年每年均將呈現雙位數成長，5年內自10億美元倍增至20億美元。

融程電預估，今年車輛檢測及電動車估貢獻31％營收、倉儲物流25％居次，石油燃氣及公共安全20％、工廠自動化10％，醫療保健、軍事船舶航空則各占7％。同時，預期車檢、醫療、物聯網將是未來2～3年的三大成長動能，對此擬具短、中、長期發展計畫。

融程電指出，歐系客戶車檢平板及美系倉儲物流平板專案將持續出貨，相較於去年下半年才開始逐步展開貢獻，今年可望全年提供穩健貢獻，為短期主要動能。此外，公司接獲的中東客戶昏迷測量醫療平板，預計第四季開始出貨，擔當中期營運成長動能。

同時，融程電鎖定強固型筆電做為下一個進軍市場，主要看好其寡占結構的潛在市場規模達25～30億美元，為強固型平板的2.5～3.5倍，且客戶與強固型平板有所重疊，公司亦已具備所需研發知識及技術，預計今年將推出樣品爭取商機，做為長期營運發展動能。

法人指出，融程電去年下半年毛利率下滑至32％，主因新台幣匯率強升、新產品初期生產良率較低，以及國內新接專案毛利率較低，影響產品組合所致。首季上述干擾情況已逐漸消散，預期毛利率可望回升至35％以上。

而隨著工作天數恢復正常，法人預期融程電3月動能將顯著回溫，預期營收將重返2億元以上高檔，帶動首季營收有望改寫新高。第二季則須視缺料干擾情況，若以出貨遞延5～10％的最保守情況估算，營收可能較首季略降，但目前預期影響程度可望不大。

(時報資訊)