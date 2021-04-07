紡織股廣越(4438)今將舉行法說會，外資近6個交易日連續站在買方，今早股價創去年8月以來新高，站上130元。

廣越法說將向投資人說明公司營運概況、接單情形、未來展望。對於此次法說關注焦點，廣越為國內羽絨衣代工大廠，今年首季受惠於美國南部發生百年一見冰風暴，帶動保暖衣物需求，加上2021年秋冬裝的訂單持續追加，看好本月起營收重回正成長，營運將正式脫離谷底。

廣越目前最大的生產基地位於越南，2000年就搶得越南製造先機，越南廠甚至成為廣越後來到全球設廠的基礎。今年越南廠的產線預計將有376條，占比達75%。

廣越重要的業務方面，包括：去年首度打入TNF高端時尚系列-BLACK LABEL。款式設計新潮，包含了BONDING & SEAM SEAL之服裝，不僅專精於工廠的研發層面，面對不同的設計也可以應付自如外，擴大約旦生產基地接收柬埔寨&孟加拉轉單針織款式也是極具發展的項目。新增轉投資公司-宏昌生物醫療科技：PPE產品(高階手術衣、鋪丹、醫療組合包及滅菌服務等，屬一次性無紡布醫療防護用品之中高端產品線。另亦有代工既有客戶中高價品牌特殊布料口罩。

(時報資訊)