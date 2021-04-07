德國和法國財政部長在周二分別對於美財政部長葉倫(Yellen)的全球最低企業稅率提議表示歡迎，認為將對具里程碑意義的協定跨出一大步；然而低稅率的愛爾蘭則持保留態度。

目前多數協商者皆爭相在年中前表態支持最低企業稅；140個國家將努力更新跨境電商的稅收規定，其目的在於阻止跨國企業不管其收入來源，將利潤登記在低稅國家。

葉倫證實，在本周G20會議前，努力與其他國家就全球最低企業稅達成一致協議，對於實際稅率則保持開放。拜登政府希望無論美企收入在哪裡，都對他們徵收21%最低稅率，遠高於目前的10.5%。

德國財長Scholz為該提議堅定支持者，表示透過該計畫，將結束全球稅收走下坡的趨勢，且任何協定都必須包括對數位巨頭跨境業務徵稅的相關規則，這是OECD進行中的國際稅收談判的第二項重點。

曾與美國前總統川普就國際稅收產生爭執的法國財政部長Le Maire也對葉倫提議表示歡迎，認為就國際稅收達成全球協定，現在是可望達成的。

愛爾蘭財政部長Donohoe則對於一個全球最低企業稅，將影響愛爾蘭等較小經濟體國家表達擔憂；愛爾蘭選擇以較低稅率模式來吸引國際投資。Donohoe認為，這場傳染病為此一變化帶來催生力量，許多大型經濟體國家都在關注，如何在未來幾年增加稅收收入。

拜登行政團隊已提議將美國企業稅從21%上調到28%；並可能堅持要求國際最低稅率要遠高於此前討論的12.5%。

(時報資訊)