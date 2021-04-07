亞德客-KY(1590)3月及第1季營收雙創高，股價盤中大漲6.6％，而外資今天出具報告也對於公司強勁成長動能喊讚，都給予買進及加碼評等，目標價最高來到1450元。

美系外資表示，大陸自動化的需求非常強烈，帶動公司3月營收及第1季亮麗表現，儘管第1季基期高，但預期第2季進入旺季，營收仍有季增20％機會。今年是大陸穩定自動化需求擴增的受益廠商，在電子、電池行業持續帶動下，加上公司近年來在線性滑軌積極投入，2021～2023年每股盈餘預估值調高7％、6％、6％，分別為36.8元、46.6元、56.2元，維持「買進」評等，目標價由原本1035元一口氣調升至1350元。

另一家美系外資指出，由於大陸自動化需求，有助推升亞德客股價表現，重申亞德客「加碼」評等，目標價1430元。歐系外資預估亞德客今年營收年增31％、營業利益率達33.4％，調高今年及明年EPS約4～7％，分別達34.35元及43.26元，目標價由1420元調高至1450元，重申優於大盤表現。

(時報資訊)