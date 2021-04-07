戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 揭太魯閣號50死真相

台鐵太魯閣號408次列車2日發生出軌事故，造成50死、200多人傷，禍首工程車駕駛兼工地主任李義祥在事發當天上午開著工程車，載著一名男子，車斗滿載廢輪胎前往事發工地，檢警追查後發現，該名男疑為李聘僱的逃逸外勞，該位外勞當天事發後已經逃逸，花蓮縣刑大目前也已查出身分，並將照片交給移民署花蓮專勤隊進行追緝。

據監視器畫面指出，李是在2日上午8時9分自公司出發，開著滿載廢棄輪胎工程車一路往事發工地前進，沿途行經中央路，行駛畫面恰好在中央路被監視器拍下，副駕駛處還疑似有名乘客，但身份不得而知，到工地時約為8時50分。

工程車副駕身分曝光，竟是李義祥聘非法逃逸外勞打工。(運安會提供)

花蓮地檢署掌握畫面與資訊後，立即則由花蓮縣刑大調查，果然查出該名神秘男，竟是由李義祥私下偷聘僱的非法逃逸外勞，但該名外勞疑似在事發後，擔心遭到警方查緝，卻又偷偷落跑，警方查出身分後，也立刻將照片及資料交給移民署花蓮專勤隊查緝。

令人髮指的是，事故發生後，李義祥似乎事不關己，還不斷在工寮前走動打電話，甚至接著一臉輕鬆模樣，與其他人站在旁邊吃檳榔聊天，連救護人員抵達現場忙進忙出，他都還坐在一旁笑臉觀看，不願出手幫忙受傷的乘客。

運安會主委楊宏智上午受訪表示，工地怪手的部分蠻關鍵的，會跟檢調作業相關，這些資訊會全部交給檢調處理。

楊宏智表示，工程車怎麼滑落的已經掌握，「當時上面有好幾台怪手」，其中是哪部怪手在做什麼事情，相關資料都也已經交給檢調。

至於工程車的煞車是否有改過，楊宏智表示，維修的資料是有改過，現在也已經搜集在一起。

(中時新聞網)