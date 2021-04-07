女星鄭爽本是「90後四小花旦」之一，今年被舊愛張恒爆出一同在美國找代理孕母，孩子還沒生就鬧分手，讓張恒只好獨自到美國照顧兩個孩子，並為孩子的監護權跟鄭爽打起官司。昨(6日)全案進行終審，鄭爽律師透露，張恒曾在2020年時多次發訊息威脅鄭爽，甚至傳了100多次「我打死妳」及一些髒話，張恒起初不願承認，辯稱：「『打死妳』這句話不是字面意思，而是『我了解了』」，是兩人聊天口頭禪。

鄭爽2018年因拍攝節目認識素人張恒並相戀，2019年兩人分手，今年初張恒不堪被鄭爽提告，拋出震撼彈自曝兩人分手前說好在美國找代理孕母生兩個小孩，但孩子還沒誕生，鄭爽、張恒就情變分手，鄭爽甚至在錄音檔中喊：「孩子打不掉，他X的煩死了」，引來當局下封殺令，原本前途看好的鄭爽一夕之間工作全無。

鄭爽、張恒奪孩子扶養權案昨透過視訊進行終審。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

據陸媒報導，鄭爽、張恒和兩個孩子的扶養權案昨在美國丹佛法庭用網路直播方式開庭，鄭爽律師提供兩人過去對話紀錄，披露張恒去年發了很多恐嚇訊息給鄭爽，包括「我打死妳」、「閉嘴」和一些不堪入耳的髒話，讓張恒自己親自唸出來，張恒則反駁，說自己家人曾受鄭爽全家威脅，「打死妳」只是口頭禪，又稱打訊息時喝醉了，對所作所為沒印象。

法官問張恒未來是否同意讓小孩跟鄭爽有多一點相處時間？他回應孩子需要的是一個好媽媽，而不是一個過去一心想拋棄他們的母親，如果鄭爽未來能改變對孩子好，他願意讓兩個小孩跟媽媽多點時間相處，然到目前為止，雙方似乎沒有感情基礎，至今鄭爽只見過孩子兩次，第二次時其中一個孩子還哭個不停，但當時覺得需要給鄭爽時間，他選擇忍耐，而法官最終決定兩周後會宣布審判結果。

(中時新聞網)