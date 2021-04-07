涉貪7萬多元 前屏東縣議會祕書長吳松薰遭起訴 11:192021/04/07 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前屏東縣議會祕書長吳松薰涉貪遭起訴。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署偵辦貪汙案件，承辦檢察官認定前議會祕書長吳松薰涉嫌以議會秘書長專用公務保養維修費公款，用以支付自家車輛維修保養費用，共詐取7萬4900元，全案7日偵結，依貪汙治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」提起公訴。 貪官害祖先搬家 豪華陰宅底價1800萬無人投標 綠委以人數優勢 反對成立台鐵事故調閱委員會！藍要蘇下台負責 倒閣案遭封殺 (中時 ) #祕書長 #吳松薰 #屏東縣議會 #貪汙 #起訴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李義祥紀錄糟 藍諷綠黨證通行無阻 04:102021/04/06 焦點要聞 前時代力量黨主處徐永明涉貪 法官5月傳訊 13:012021/04/06 社會 法媒爆料印度版拉法葉案 天價購飆風戰機藏重大腐敗內情 22:202021/04/06 兩岸 遭火辣女秘書踢爆詐領500萬健保費 診所院長下場出爐 19:522021/04/06 社會 亡羊補牢 李鴻源籲公共工程總體檢 04:102021/04/07 焦點要聞 匠師巧手秀絕活 學員收穫滿行囊 04:102021/04/06 地方新聞 鄭亦真痛哭 美女主播驚成議會霍建華小三 1個月前被算感情結果全中 00:282021/04/06 娛樂 只要公開表示 就可構成懸賞廣告 04:102021/04/06 社會新聞 蘇揆不請辭？ 吳子嘉：那麼愛當官 我快昏倒了 10:522021/04/07 政治 翁茂鍾案「司法除垢」 3團體告發6司法官貪汙 10:242021/04/07 社會 吳汶芳為《我沒錯》勤跑校園 糗被誤認成A-Lin 17:242021/04/06 娛樂 社會熱門新聞 對話內容曝光！李義祥明知連假不能動工 - 社會 【太魯閣出軌】工程車副駕身分曝光 李義祥偷雇逃逸外勞做粗工 - 社會 【太魯閣出軌】工程車侵鐵軌早發生過 過來人嘆李義祥竟沒做這動作 - 社會 遭爆棄女神老婆偷吃名醫千金 已婚觀光協會理事長喊告 - 社會 【太魯閣出軌】巧合？事故隧道上有2殉職碑 紀念51名日治開路喪命工人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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