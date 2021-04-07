屏東地檢署偵辦貪汙案件，承辦檢察官認定前議會祕書長吳松薰涉嫌以議會秘書長專用公務保養維修費公款，用以支付自家車輛維修保養費用，共詐取7萬4900元，全案7日偵結，依貪汙治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」提起公訴。

(中時 )