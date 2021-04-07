私校該怎麼退場？高教工會今批評《私立高級中等以上學校退場條例》草案中，「那該死的第24條是私校董事會的逃逸條款」，一定要廢掉。但私校則說，私校財產不是公共財，私校退場後的校地，可跟青年住宅、社會住宅政策結合，以解決人民問題。

立法院教育及文化委員會今天舉行《私立高級中等以上學校退場條例》草案公聽會，高教工會秘書長、中正大學副教授陳尚志指出，這個草案中的第24條，讓列入專案輔導的學校，可在3年內改辦為文化、社福等相關事業，這是給惡性退場董事會的逃跑路線。

陳尚志說，這個草案的第24條，讓原本可以歸公的校產，又被逃掉。如果這個漏洞不防堵，高教工會將號召全國反對財團奪取公共利益的人士，阻止這個條例立法通過。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，私立學校捐資興學後，政府也跟著補助不少經費，算是公司協力完成教育。整體來說，政府投入的資源遠大於私人，因此私立學校如果退場，剩餘的校產絕對是公共財，必須用於公益及教育上。

「私校財產不是公共財，而是私人的。」中華民國私立科大校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥說，教育部補助給私校，都有嚴格使用規範，一要用在師生身上，使用結束後，還要接受教育部督考。而且，教育部補助的經費，學校不能用來買土地、蓋房子。

葛自祥質疑，長照中心、護理之家、私校醫院、捐血機構及慈善機關等，也都接受政府補助或有稅賦上的優惠，難道他們也是公共財，要像私校一樣，停辦後收歸國有？

葛自祥提出，應該由中央機歸出面主導，讓退場私校的校地，可以跟青年住宅、社會住宅及長期照護等政策結合，解決人民的問題。在過程中，應訂立合約分潤給學校，再捐贈給指定的社會公益法人，未落入私人口袋。

嘉南藥裡大學副校長楊朝成表示，私校生源嚴重減少，因此立法院有必要通過退場條例。不過他認為，公立學校間合併，應該減少招生數，才能對師生更有保障。他也反對公私併，因為私校若併進公校，原本私校的招生名額會招滿，將造成其他私校更快退場。

(中時 )