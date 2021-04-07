股王大立光明(8日)將舉行法說會，因市場看淡4月營收，以及在法說會前觀望，大立光股價今(7日)一度跌破3000元大關，來到2990元的價位，分析師認為，市場需要一點點利多消息，才能受到資金青睞，如果想布局大立光，可以用零股買進的方式慢慢布局。

大立光5日公布3月營收後，昨日與今日股價走勢都顯得疲弱，從清明連假前收盤的3175元，連續拉出兩根黑K棒，今日盤中甚至一度失守3000元，下跌90元至2990元。

大立光股價雖高，但在批踢踢股板仍受到不少鄉民關注，雖然有不少網友看衰大立光已優勢不再，但也有網友認為股價3000元以下可零股買進。摩爾投顧分析師鐘崑禎認為，大立光近期股價雖然表現疲弱，但他不認為大立光的價值只有3000出頭這個價位，只是現在面臨高階鏡頭需求不像以往那麼亮眼，隨著疫情慢慢緩解，需求應該會回溫，他建議可以用零股買進的方式慢慢布局。

大立光3月營收40.11億元，創下歷年同期次高，較上月成長24.84%，但較去年同期衰退26.33%，第1季營收118.2億元，創下近8個季度新低，較去年同期的132.15億元衰退10.55%，市場憂心高階手機鏡頭營收將持續受到華為事件影響而看淡。

大立光明日將舉行法說會，市場關注將釋出對第2季整體產業景氣及營運展望，鐘崑禎表示，大立光的營收、獲利表現其實都不差，只是短線熱度不夠，沒能吸引資金青睞，可觀察法說會就毛利率、新產品研發進度等進行說明，看是否有機會還大立光公道。

(中時新聞網)