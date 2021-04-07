網路遊戲的對話措辭還要小心！1名網友日前公開1張遊戲對話截圖，對話中1名玩家疑似因不滿隊友遊戲表現差，竟在訊息中提到「你應該坐上太魯閣，趕緊投胎」，讓另名玩家表示「你不怕下地獄啊」；目前全台民眾正哀悼這起重大意外，竟有網友開此玩笑，讓原PO怒批「拿這種是事開玩笑，真的不好笑！」

該網友在Dcard上張貼1張圖片，圖片中疑似為知名手遊競技遊戲，圖片右半側為玩家的對話，其中2名玩家疑似因不滿遊戲表現，竟在公開的對話內容以文字互嗆，內容包含「全家X生」、「我爽啊」，不過其中1名玩家竟說「你應該坐上太魯閣」、「趕緊投胎」，另名網友則回嗆「你不怕下地獄啊」。

1名玩家疑似因不滿隊友遊戲表現差，竟在訊息中提到「你應該坐上太魯閣，趕緊投胎」。（圖／翻攝自Dcard）

對話內容遭截圖後，被原PO分享在Dcard上說「我覺得遊戲輸贏難免會嘴砲、開玩笑，但拿這種是事開玩笑真的不好笑」；許多網友則留言，「你不知道這種人很多嗎，反正聽聽就好」、「網路嘴砲不用那麼認真啦」、「都截圖了，就檢舉他吧」、「這種人不懂的同情，就應該被告」、「這麼嚴重的意外還敢拿來開玩笑」。

先前也有1名網紅自稱男友得了新冠肺炎還到處亂跑，沒有做任何防護措施，事後澄清是開玩笑；還有加油站店家被客人質疑沒戴口罩，就說自己胸口熱熱的、疑似染疫，遭控違反「散播不實流行疫情訊息罪」面臨3年以下有期徒刑；而此案例中網友恐涉及《刑法》第305條的恐嚇罪，可處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

(中時新聞網)