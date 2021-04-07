台中市環保局昨晚7時20分進廠稽查，確認3號機已投入生煤進行發電，違規事證明確。（台中市政府提供）

台中火力發電廠3號機昨日下午5時許開始投煤發電，未遵行台中市政府的停工命令，市府環保局昨晚7時20分進廠稽查，確認3號機已投入生煤進行發電，違規事證明確，審酌情節重大，將依《空污法》重罰最高2000萬元罰鍰，並函送負責人至司法機關偵辦。

市府指出，台電5日晚間無預警啟動中火3號機組，環保局第一時間前往稽查，發現中火3號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，處分300萬元並命停止操作，並於昨日下午5時前遞送裁處書至中火及台電總公司。台電卻在收受裁處書後，隨即開始投煤發電，不遵行停工命令。

市府表示，根據台電網站昨晚7時的資料顯示，3號機組發電量已達該機組裝置容量10％，市府環保局主任秘書江明山隨即率隊進廠稽查，確認投煤量已達每小時28噸、爐溫也提升至超過攝氏430度，且已併聯發電，違規事證明確，市府將依《空污法》再次裁罰，以最高罰2000萬元進行處分，並將負責人函送司法機關偵辦。

市長盧秀燕今天上午出席黎明國小附設幼兒園竣工剪綵暨啟用典禮受訪指出，中火平均1部機組1天需投入約4000公噸的煤炭，製造嚴重空污，尤其全國供電目前充裕呈綠燈等級，備轉容量率10％以上，不解為何台電要急著重啟3號燃煤機組，對市民健康造成傷害。

盧秀燕強調，市府正全力整治空汙，讓中部空品逐漸進步，這是一條非常艱辛的路，「市民的健康是國家大事，不能當成地方的事情」；呼籲中央要向市民善盡說明，若有必要重啟也需得到大家的同意。對於中火昨晚已違法併聯發電，環保局將依法重罰，捍衛市民健康。

市府指出，台電公司針對中火3號機組至今未重新提出許可申請，仍屬許可證遭廢止狀態，且依環保署空品監測結果，昨日下午5時起，中火下風處的彰投雲南等地區已有部分測站空品不佳達「橘色提醒」或「紅色警戒」等級，預報中部及雲嘉南地區今日空品仍有達「橘色提醒」等級之虞，台電公司仍執意持續啟動中火3號機組並投煤發電，加劇中南部地區空品負荷，令人感到不解及遺憾。

中火3號機違法燃煤發電，中市府重罰2000萬。（陳世宗攝）

中火3號機違法燃煤發電。（陳世宗攝）

(中時 )