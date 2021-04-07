銷到新加坡、日本的台灣鳳梨出現黑心的問題，農委會主委陳吉仲7日指出，鳳梨出現黑心主要是冷鏈過程出現況，農委會有盤點過，黑心鳳梨總計為166公噸，占總出口的量不到3％，未來業者必須依照農委會要求的程序出口，否則，將無法獲得所有獎勵金。

陳吉仲7日是出席立法院經濟委員會就「台農會、台農投公司經營績效等」進行報告並備詢時，特別向海外消費者致歉，並以新加玻為例，12公噸台灣鳳梨到新加玻NTUC超市12公噸鳳梨出狀況，已要求外銷業者，免費提供12公噸給當地消費者享用。

陳吉仲坦言，銷到新加坡、日本等台灣鳳梨，確實是有些品質管控沒有做好，主要有三大問題，一是黑心，二是甜度不夠，三是用了外銷到大陸的紙箱。

陳吉仲分析指出，黑心鳳梨主要是冷鏈過程出現狀況，低溫貯藏不當引起寒害，造成果肉內部褐化。甜度不夠，是因過早採收，果實成熟度不足，造成甜度不夠。所以，只要將冷鏈做好，就不會出現黑心問題，同時，目前是鳳梨盛產期，甜度與成熟度問?都可以克服。

至於紙箱問題，陳吉仲指出，主要是因為業者外銷大陸的紙箱與品牌仍然有庫存，進而在銷往其他國家時「誤用」銷往大陸的紙箱，已要求外銷業者，不要再使用銷往大陸的紙箱來銷往其他國家，以免產生誤會。

陳吉仲強調，未來只要沒有依照農委會要求，進而再度發生品質不佳或誤用銷陸紙箱，「所有的獎勵金都不會給予」。

(工商 )